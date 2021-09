Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la pandemia de coronavirus, que en unos meses más llegará a dos años, algunas marcas restringieron el acceso a probador y así se mantienen, mientras que otras ya lo permiten.

Dimos un recorrido por algunas tiendas y nos percatamos que unas pocas ya dejan que te pruebes las prendas para ver sí se te ven como esperabas, mientras que otras no lo permiten.

Las que sí dejan son: Zara, Lob, Sfera, Liverpool, Sears, Sasha, High Street y Forever 21.

Mientras que H&M, Bershka, Pull and Bear y C&A aún no dejan probarte las prendas.

Cabe mencionar que estas tiendas pueden cambiar de decisión en cualquier momento, por lo que te sugerimos preguntar al momento de querer probarte algo.

Otra cosa que debes tener en cuenta es que ya no se dejan ingresar prendas como antes, por ejemplo, en Forever 21 sólo te puedes probar 2 por toda tu visita a la tienda, y en Zara puedes ingresar varias, pero no más de seis por cada ida a probador.

En algunas tiendas en las que no te puedes probar las cosas hay cambios y/o devoluciones, mientras que otras como C&A sólo permiten hacer cambios, por lo que si compras algo y no te gustan, no verás tu dinero de vuelta.

En la situación contraria están todas las marcas de Inditex como Zara, Pull and Bear, Bershka y otras.

RYE