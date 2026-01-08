Minutos de azúcar, años de daño; así comienza la caries dental

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El azúcar no espera. Apenas cruza los labios, inicia una reacción en cadena silenciosa y voraz que se libra en la oscuridad de la boca. No es metáfora: son ejércitos microscópicos que, en cuestión de segundos, convierten un dulce inocente en un asalto químico contra el esmalte dental.

Segundos después del primer mordisco o sorbo azucarado, las bacterias que habitan naturalmente en la boca entran en acción. Utilizan esos azúcares como combustible para crecer y multiplicarse, y en el proceso liberan grandes cantidades de ácidos.

El resultado es inmediato y contundente. En uno o dos minutos, la acidez bucal puede elevarse hasta niveles capaces de disolver el esmalte, la capa mineral que protege a los dientes. Es un descenso químico que no se ve, pero que deja huella.

La saliva, aliada histórica del cuerpo, responde como un equipo de emergencia: arrastra restos de azúcar, neutraliza ácidos y, junto con bacterias “beneficiosas”, intenta restaurar el equilibrio. Sin embargo, esta defensa tiene un límite. Cuando el consumo de azúcar es frecuente, las bacterias dañinas reciben más alimento del que la saliva y sus aliadas pueden contrarrestar.

El daño no se queda en la acidez. Las bacterias que provocan caries usan los azúcares para construir una biopelícula pegajosa —la conocida placa dental— que se adhiere a los dientes como una fortaleza microscópica.

Esta biopelícula actúa como escudo: dificulta que la saliva neutralice los ácidos y resiste la limpieza superficial. Solo la fuerza mecánica del cepillado constante o la intervención profesional puede desmantelarla.