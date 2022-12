Mexicano gasta al año más de 40 mil pesos en fiestas y celebraciones: estudio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Es bien sabido que los mexicanos somos fiesteros y pachangueros, pareciera que forma parte de nuestro ADN, sin embargo, un estudio reciente realizado por Francisco Javier Fonseca Corona, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, reveló que el mexicano gasta en promedio más de 40 mil pesos anuales en fiestas y celebraciones.

De acuerdo con la investigación publicada en The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies, los mexicanos gastan aproximadamente 28 mil 470 pesos al año en idas al bar, al antro o festividades patronales, por mencionar algunos; en tanto que otros más de 12 mil pesos se nos van en eventos que se celebran cada año, como el día de San Valentín, carnavales, día de la madre, fiestas patrias, etcétera.