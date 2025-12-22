Mercado Libre amplía horario de entrega para que tu paquete sí llegue antes de Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para garantizar que los pedidos lleguen antes de Navidad, la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre anunció la ampliación de sus horarios de entrega durante esta temporada.

La empresa informó que, debido al alto volumen de compras decembrinas, es posible que los repartidores realicen entregas más tarde de lo habitual.

Esta medida busca asegurar que los regalos y paquetes lleguen a tiempo, incluso en fechas cercanas al 24 de diciembre.