Mercado Libre acusa competencia desleal de Temu; el caso queda en limbo judicial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El conflicto legal entre Mercado Libre y la plataforma china Temu en Argentina se intensificó luego de que la empresa asiática decidiera acudir a la Justicia Federal para solicitar una medida cautelar urgente que proteja sus operaciones en el país, en medio de acusaciones por presunta competencia desleal y publicidad engañosa.

El origen del caso se remonta a 2025, cuando Mercado Libre presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Industria y Comercio de Argentina, en la que acusó a Temu de exhibir precios y promociones poco claras, con prácticas que podrían inducir a error a los consumidores, como descuentos inflados, promociones engañosas o costos ocultos.

Como resultado de la investigación preliminar, la autoridad dictó una medida preventiva que obligaba a Temu a cesar toda publicidad engañosa en canales digitales propios y de terceros, incluyendo su sitio web, aplicación móvil y redes sociales.

Sin embargo, el avance del proceso quedó estancado. De acuerdo con información difundida por medios locales, existen dos expedientes con denuncias cruzadas entre ambas compañías, pero ninguno de los tribunales —ni el fuero Civil y Comercial ni el Contencioso Administrativo Federal— se declaró competente para asumir el caso.

Ante este escenario, la Sala A de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal intervino para determinar qué tribunal deberá hacerse cargo del expediente, por lo que resolvió habilitar la feria judicial con el fin de destrabar el proceso y permitir que la investigación continúe.

Reclamo de Mercado Libre

La denuncia de Mercado Libre se sustenta en el Decreto de Lealtad Comercial 274/2019, y señala que Temu utiliza descuentos extremos, que van del 80% al 100%, los cuales solo se concretan bajo condiciones adicionales que no se informan claramente al inicio del proceso de compra.

Además, la empresa acusa a la plataforma china de emplear mecanismos de “gamificación engañosa”, como sorteos o juegos interactivos que prometen premios, pero que incorporan requisitos poco visibles para los usuarios.

Mercado Libre ha insistido en que su postura no se opone a la apertura de importaciones, sino que busca reglas claras y equitativas para todas las plataformas que operan en el mercado argentino, incluidas Temu, Shein o Alibaba.

Por su parte, Temu ha sostenido que opera dentro del marco legal vigente y que las sanciones impuestas en una primera etapa resultaron excesivas.

Contexto regional

De acuerdo con informes del sector citados por medios locales, en 2025 las compras transfronterizas de consumidores argentinos crecieron más del 270% respecto a 2024, con una facturación cercana a los 894 millones de dólares, impulsadas en gran medida por plataformas asiáticas.

Las acusaciones por competencia desleal no son exclusivas de Argentina. En México, empresarios de los sectores textil y del calzado han denunciado que el crecimiento de plataformas chinas ha provocado una caída en la producción nacional y la pérdida de empleos.

Durante 2024, estas presiones derivaron en la aplicación de gravámenes del 33.5% a productos importados mediante comercio electrónico, lo que generó una recaudación de 96 mil 553 millones de pesos entre enero y julio de 2025, aunque con un impacto directo en el gasto de los consumidores.

