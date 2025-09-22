Magia y moda: ZARA presenta colección cápsula con Disney y Harry Lambert

La colección estará disponible oficialmente a partir del jueves 25 de septiembre, tanto en línea como en tiendas seleccionadas de ZARA. Para quienes buscan exclusividad, el adelanto podrá conseguirse desde el 22 de septiembre en The Selfridges Corner Shop de Londres.

Además, la firma ha preparado una experiencia especial: una pop-up en CRANES 6142, en Shibuya, Tokio, abierta del 25 de septiembre al 3 de octubre, donde se exhibirá la cápsula completa en un espacio diseñado para los amantes de la moda y del universo Disney.

Con esta colaboración, ZARA reafirma su capacidad de unir moda accesible con íconos culturales globales, en un lanzamiento que promete volar de los percheros tan rápido como en años anteriores.

Para ver detalles de la ropa, accede a su portal web y espera las novedades: ZARA

