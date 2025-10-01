Más que energía: estos son los beneficios del café matutino

Podrías vivir más tiempo

Personas que beben café con regularidad tienen menos riesgo de muerte por cualquier causa en comparación con quienes no lo consumen. Este efecto se observa tanto en consumidores de café con cafeína como descafeinado, lo que sugiere que hay más beneficios allá del simple estímulo.

Mejora tu estado de ánimo y reduce el riesgo de depresión

Estudios han demostrado que el consumo moderado de café (entre 3 y 4 tazas al día) está asociado con menores tasas de depresión y un mejor estado de ánimo. Además, puede reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

Aumenta tu energía y enfoque

La cafeína bloquea la adenosina, un neurotransmisor que genera somnolencia. Al hacerlo, estimula la producción de dopamina y norepinefrina, responsables de mejorar el estado de alerta y la concentración. El resultado: más energía y mayor claridad mental desde el primer sorbo.

Acelera tu metabolismo y ayuda a quemar grasa

¿Sabías que la cafeína es un ingrediente común en suplementos para perder peso? Esto se debe a sus efectos termogénicos. Estudios indican que el café puede aumentar la tasa metabólica hasta en un 11%, lo que ayuda a quemar calorías incluso en reposo.

Mejora el rendimiento físico

El café también estimula la liberación de adrenalina, preparándote para la actividad física. Por eso, muchos atletas lo consumen antes de entrenar. Además, investigaciones revelan que tomar café después del ejercicio reduce el dolor muscular y acelera la recuperación.

Bonus: un ritual con sabor y comunidad

En Morelia y todo Michoacán, el café es más que una bebida. Es un símbolo de reunión, identidad y placer. Ya sea en una plaza, en casa o en alguna de las cafeterías locales, una taza de café es también una excusa para conectar con otros y con uno mismo.