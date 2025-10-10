Más de 40 millones de perros en México en riesgo por esto

Chocolate

Contiene teobromina, una sustancia altamente tóxica para los perros. Sus efectos van desde vómitos y diarrea hasta convulsiones y, en casos severos, la muerte.

Uvas y pasas

Aunque parecen inofensivas, pueden provocar insuficiencia renal aguda. Los síntomas incluyen letargo, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Cebolla

En grandes cantidades puede ser mortal. Su consumo afecta los glóbulos rojos, lo que puede causar anemia y problemas respiratorios.

Alcohol

Incluso en pequeñas dosis, el alcohol puede causar vómitos, diarrea, falta de coordinación, presión arterial baja y convulsiones.

Cafeína

Presente en café, refrescos y algunas bebidas energéticas, altera el sistema nervioso y puede provocar hiperactividad, temblores e incluso la muerte.

Huesos cocidos

Aunque la imagen del perro con hueso está arraigada en la cultura popular, estos pueden astillarse, atragantarlos o causar daño interno.

Aguacate

Contiene persina, un compuesto que los perros no pueden digerir. Esta sustancia está presente en la cáscara, pulpa y semilla del fruto.