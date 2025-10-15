Lo que no sabías del celular en el baño… y tu salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Quién no ha revisado sus redes sociales, contestado mensajes o visto un video mientras está en el baño? Aunque parezca un momento de desconexión privada, la ciencia ha revelado que este hábito podría estar dañando gravemente tu salud.

De acuerdo con un estudio del Beth Israel Deaconess Medical Center, afiliado a la Escuela de Medicina de Harvard, usar el celular mientras se está en el baño aumenta en un 46% el riesgo de padecer hemorroides, una enfermedad que afecta a más del 40% de la población adulta, especialmente después de los 40 años.

El hallazgo es alarmante porque rompe con creencias médicas previas. Antes se creía que las hemorroides estaban principalmente ligadas al estreñimiento o al esfuerzo durante la evacuación, pero este estudio apunta al tiempo prolongado que las personas pasan en posición de sentado sin soporte pélvico, como principal detonante del problema.

Además de hemorroides, este hábito puede derivar en fisuras anales, desgarros, estreñimiento e incluso hormigueo o entumecimiento en las piernas, resultado de una mala circulación sanguínea en la zona.