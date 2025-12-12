Estilo de Vida

Limpieza consciente; por qué el bicarbonato con romero está de moda

Neutraliza malos olores de forma natural en baños, cocinas y armarios
Purifica el refrigerador, absorbiendo aromas indeseables sin químicos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mezcla de bicarbonato de sodio con romero no promete milagros ni fórmulas secretas, pero sí resultados palpables. Económica, accesible y efectiva, esta combinación se ha convertido en aliada de quienes buscan una limpieza profunda sin renunciar a lo natural.

El bicarbonato es un viejo conocido por su poder para neutralizar olores, desincrustar suciedad y limpiar superficies. El romero, por su parte, aporta algo más que aroma: sus propiedades antibacterianas y su fragancia herbal refrescan los espacios y los hacen más habitables. Juntos, forman una solución versátil que limpia, perfuma y cuida.

Esta mezcla no solo sustituye a varios productos del clóset de limpieza; también reduce el uso de químicos agresivos en zonas clave del hogar. Un gesto pequeño, pero significativo, hacia una casa más sana y un consumo más consciente.

