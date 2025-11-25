Estilo de Vida

Levi's Toy Story llega a Morelia ¡y lo queremos todo!

Juan Carlos Martínez Samaguey
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para quienes crecieron con Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes más famosos del cine, Levi’s México lanzó una colección especial inspirada en Toy Story, disponible ya en tiendas físicas, incluyendo la sucursal Levi’s ubicada en Plaza Las Américas Morelia.

La línea, de edición limitada, presenta chamarras, pantalones, jeans, playeras y sudaderas con ilustraciones y detalles de los icónicos personajes de la saga animada de Disney-Pixar.

Las prendas, tanto para hombre como para mujer, destacan por integrar elementos visuales que evocan escenas y estilos de los años 90, con parches de Woody, gráficos retro de Buzz y frases alusivas a la película, como el clásico “Hasta el infinito y más allá”.

Esta colección de Levi’s busca conectar con nuevas generaciones y al mismo tiempo ofrecer una propuesta nostálgica para quienes disfrutaron las pelis en su infancia.

Las prendas ya se encuentran disponibles en tiendas físicas y en línea, pero algunas piezas podrían agotarse rápidamente debido a su alta demanda.

