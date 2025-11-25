Levi's Toy Story llega a Morelia ¡y lo queremos todo!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para quienes crecieron con Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes más famosos del cine, Levi’s México lanzó una colección especial inspirada en Toy Story, disponible ya en tiendas físicas, incluyendo la sucursal Levi’s ubicada en Plaza Las Américas Morelia.

La línea, de edición limitada, presenta chamarras, pantalones, jeans, playeras y sudaderas con ilustraciones y detalles de los icónicos personajes de la saga animada de Disney-Pixar.