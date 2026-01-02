La Rosca de Reyes, el pan que en México se convirtió en tradición de convivencia

Con la llegada de los españoles, la tradición arribó a la Nueva España en el siglo XVI. Con el paso del tiempo, México la hizo suya: incorporó ingredientes locales, intensificó los colores y la convirtió en un momento colectivo que va mucho más allá de lo religioso.

Hoy, partir la rosca es un ritual que se vive en casas, escuelas, oficinas y plazas públicas. Cada rebanada se acompaña de nervios, bromas y miradas cómplices. Encontrar el muñequito ya no es motivo de preocupación, sino de alegría: significa ser el anfitrión del siguiente encuentro, el del Día de la Candelaria, cuando los tamales y el atole vuelven a reunir a los mismos rostros.

En México, esa pequeña figura escondida en el pan es una excusa perfecta para no despedirse del todo después de las fiestas decembrinas. Es la confirmación de que la convivencia continúa, de que la alegría no se apaga el 6 de enero y de que siempre hay un motivo para regresar a la mesa.

Así, la Rosca de Reyes se convirtió en un puente entre generaciones. Abuelas y abuelos, madres y padres, hijas e hijos parten el pan sabiendo que no es un cierre, sino una pausa breve antes del siguiente abrazo.

Porque en México las tradiciones no solo se heredan: se viven, se comparten y se celebran juntos, con la certeza de que el espíritu festivo siempre encuentra la forma de reunirnos otra vez.

