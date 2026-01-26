La química del café: así engaña a tu cerebro para que no sientas sueño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para muchas personas, el día no comienza sin una taza de café. Pero más allá del aroma y el sabor, esta bebida tiene un poderoso efecto en el cerebro, y ahora la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su museo Universum, lo explica de manera sencilla y científica.
Según una infografía compartida por Universum, el café es una mezcla compleja de compuestos químicos, entre los que destacan:
Cafeína, principal responsable del efecto estimulante.
Polifenoles, con acción antioxidante.
Ácidos orgánicos y compuestos volátiles, que aportan el sabor y aroma característico.
Durante el día, el cerebro produce adenosina, una molécula que genera la sensación de cansancio. Cuando esta se acumula, el cuerpo empieza a sentirse más lento y con necesidad de dormir.
La cafeína actúa bloqueando los receptores de adenosina, impidiendo que la señal de fatiga llegue al sistema nervioso. En otras palabras: la cafeína “engaña” al cerebro, evitando que sientas sueño, aunque tu cuerpo sí esté cansado.
Este efecto no solo mantiene despiertas a millones de personas, sino que también aumenta la concentración, mejora el estado de alerta y estimula la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la adrenalina, sustancias relacionadas con el placer, la motivación y la energía.
La infografía de la UNAM indica que la cafeína tarda aproximadamente una hora en llegar a su punto máximo en la sangre, y sus efectos pueden prolongarse por varias horas, dependiendo del metabolismo de cada persona.
BCT