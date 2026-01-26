Estilo de Vida

La química del café: así engaña a tu cerebro para que no sientas sueño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para muchas personas, el día no comienza sin una taza de café. Pero más allá del aroma y el sabor, esta bebida tiene un poderoso efecto en el cerebro, y ahora la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su museo Universum, lo explica de manera sencilla y científica.

Según una infografía compartida por Universum, el café es una mezcla compleja de compuestos químicos, entre los que destacan:

  • Cafeína, principal responsable del efecto estimulante.

  • Polifenoles, con acción antioxidante.

  • Ácidos orgánicos y compuestos volátiles, que aportan el sabor y aroma característico.

¿Qué hace la cafeína en el cerebro?

Durante el día, el cerebro produce adenosina, una molécula que genera la sensación de cansancio. Cuando esta se acumula, el cuerpo empieza a sentirse más lento y con necesidad de dormir.

La cafeína actúa bloqueando los receptores de adenosina, impidiendo que la señal de fatiga llegue al sistema nervioso. En otras palabras: la cafeína “engaña” al cerebro, evitando que sientas sueño, aunque tu cuerpo sí esté cansado.

Este efecto no solo mantiene despiertas a millones de personas, sino que también aumenta la concentración, mejora el estado de alerta y estimula la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la adrenalina, sustancias relacionadas con el placer, la motivación y la energía.

La infografía de la UNAM indica que la cafeína tarda aproximadamente una hora en llegar a su punto máximo en la sangre, y sus efectos pueden prolongarse por varias horas, dependiendo del metabolismo de cada persona.

