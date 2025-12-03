¿La música te hace rendir mejor en la chamba? La ciencia responde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La eterna pregunta que divide oficinas, coworkings y salas de estudio volvió al debate: ¿trabajar con música realmente nos hace más productivos? La ciencia parece inclinarse hacia un “sí… pero depende”. Para algunos, una buena playlist es el motor ideal para concentrarse; para otros, cualquier melodía se convierte en ruido que interrumpe su flujo de trabajo.

El cerebro, señalan especialistas, procesa la música como un estímulo que puede activar zonas asociadas con el placer, la motivación y la regulación emocional. Esa mezcla no es menor: un mejor estado de ánimo suele relacionarse con mayor creatividad y productividad.

Un estudio titulado “Influencia de la música en la productividad de las personas dentro de su área de trabajo”, publicado por la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, analizó a 100 trabajadores en México y encontró datos que podrían cambiar la forma en que muchas oficinas gestionan el ambiente laboral.