¿La música te hace rendir mejor en la chamba? La ciencia responde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La eterna pregunta que divide oficinas, coworkings y salas de estudio volvió al debate: ¿trabajar con música realmente nos hace más productivos? La ciencia parece inclinarse hacia un “sí… pero depende”. Para algunos, una buena playlist es el motor ideal para concentrarse; para otros, cualquier melodía se convierte en ruido que interrumpe su flujo de trabajo.
El cerebro, señalan especialistas, procesa la música como un estímulo que puede activar zonas asociadas con el placer, la motivación y la regulación emocional. Esa mezcla no es menor: un mejor estado de ánimo suele relacionarse con mayor creatividad y productividad.
Un estudio titulado “Influencia de la música en la productividad de las personas dentro de su área de trabajo”, publicado por la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, analizó a 100 trabajadores en México y encontró datos que podrían cambiar la forma en que muchas oficinas gestionan el ambiente laboral.
Según el informe, el 24% de las personas escucha entre dos y tres horas de música al día; el 65% prefiere canciones con letra para concentrarse, y casi la mitad (49%) opta por listas aleatorias sin un género específico. Entre los resultados más destacados, la música logró reducir el estrés en un 33%, motivar en un 20%, disminuir la ansiedad en un 12% y mejorar el estado de ánimo en un 14%.
En resumen, la música puede ser una gran aliada… siempre que se use con estrategia. Tareas repetitivas, creativas o mecánicas pueden potenciarse con una buena playlist; mientras que los retos más exigentes quizá requieran apagar los audífonos.
RPO