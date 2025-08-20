Jos Canela lanza colección especial con Malayerba ¡y la queremos toda!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante Jos Canela sorprendió a sus fans con el lanzamiento de una colaboración especial junto a la marca mexicana Malayerba, una propuesta de moda urbana que ya está disponible tanto en tiendas físicas como en línea.

La información fue dada a conocer a través de redes sociales, donde se anunció el arranque de la campaña #JosCanelaXMalayerba, que incluye prendas para hombre, mujer y unisex.

La colección cuenta con un estilo fresco y atrevido, que se alinea con la esencia rebelde de Malayerba. Entre las piezas disponibles destacan:

Playeras

Sudaderas

Faldas

Tenis

Pantalones

Todos los artículos presentan diseños únicos y estampados originales, pensados para quienes buscan expresar su identidad a través de la ropa.