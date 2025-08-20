Jos Canela lanza colección especial con Malayerba ¡y la queremos toda!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante Jos Canela sorprendió a sus fans con el lanzamiento de una colaboración especial junto a la marca mexicana Malayerba, una propuesta de moda urbana que ya está disponible tanto en tiendas físicas como en línea.
La información fue dada a conocer a través de redes sociales, donde se anunció el arranque de la campaña #JosCanelaXMalayerba, que incluye prendas para hombre, mujer y unisex.
La colección cuenta con un estilo fresco y atrevido, que se alinea con la esencia rebelde de Malayerba. Entre las piezas disponibles destacan:
Playeras
Sudaderas
Faldas
Tenis
Pantalones
Todos los artículos presentan diseños únicos y estampados originales, pensados para quienes buscan expresar su identidad a través de la ropa.
Los fans ya han comenzado a compartir sus looks bajo el hashtag #OOTD, etiquetando a la marca y al cantante, quien saltó a la fama como integrante de CNCO y ahora continúa su camino como solista.
La colección está disponible en este link: https://www.cuidadoconelperro.com.mx/malayerba/coleccion-jos-canela
RYE-