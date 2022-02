Internet: La gran ayuda para combatir el aburrimiento

Videojuegos:

Sin duda, una de las tareas más difíciles era poder entretener a los más chicos en la cuarentena, ya que en el hogar es muy difícil mantenerlos quietos. En este caso, los videojuegos fueron de gran ayuda para que los chicos tengan una diversión y puedan jugar con sus amigos sin la necesidad de que nadie salga de su casa. Los juegos más utilizados en estos momentos son: Fortnite, PUBG, FIFA, Call of duty, Minecraft y Fall guys. Sin embargo, hubo juegos que estuvieron de moda por muy poco tiempo, como el Among Us.

Las empresas XBOX y PlayStation en la cuarentena han ido regalando juegos para promover el cuidado y que la gente se quede en la casa para cumplir el aislamiento. La consola de Sony ha lanzado juegos como Uncharted 4, Horizon Zero Down y Beyond two souls para que sus usuarios puedan disfrutar de ellos, mientras que la consola de Microsoft ha regalado los juegos State of decay, State of decay 2 y Quantum break.

Lectura:

Sin duda que la lectura ha crecido mucho en esta época. Esta tomo mucha fuerza en los momentos más duros de la cuarentena, los libros son uno de los productos que más se vendieron durante esa etapa.

Casinos online:

Estos cada vez van tomando más fuerza y se han vuelto una solución para las personas que le gusta apostar. Estos permiten que se pueda jugar a todos los juegos que ofrecen los casinos tradicionales, sin la necesidad de salir de la casa. El único requerimiento que se necesita para poder apostar en ellos, es contar con una conexión a internet y pueden ser utilizados en computadoras, teléfonos móviles y tablets.

Juegos de mesa:

Estos son de gran ayuda para poder tener un gran momento en familia y divertirse de una manera sana. Los juegos de mesa más utilizados durante la cuarentena fueron: UNO, T.E.G, Carrera de mente y Monopoly.

Sin duda que fue un momento de mucha incertidumbre y algo frustrante, sin embargo, lo nombrado anteriormente nos ayudó a pasar buenos momentos, solos y con la familia.