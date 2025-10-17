Infusión de cempasúchil: medicina milenaria en tu taza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En esta temporada de altares, pan de muerto y calabaza en tacha, la flor de cempasúchil inunda los mercados, las calles y los hogares de Michoacán. Pero más allá de su papel como guía espiritual en las ofrendas del Día de Muertos, esta flor ancestral guarda un secreto milenario: su poder medicinal.

La flor de cempasúchil (Tagetes erecta), también conocida como flor de muerto, ha sido utilizada desde tiempos mexicas no solo como ornamento sagrado, sino también como remedio natural. Así lo confirma la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha documentado sus propiedades terapéuticas en distintos estudios.

Históricamente, sus pétalos han sido empleados para fabricar colorantes naturales, teñir textiles y alimentos, y hasta como aditivo en la alimentación de aves para intensificar el color de sus yemas y plumaje. Hoy en día, su presencia también resalta en cervezas artesanales y bebidas como el pulque, donde aporta un distintivo aroma floral.

Sin embargo, su potencial más revelador está en su uso medicinal. Diversas investigaciones han señalado que la flor posee efectos antioxidantes, analgésicos, antiinflamatorios, antibacterianos, antifúngicos, antidepresivos y hepatoprotectores.