Informar, visibilizar e inspirar: Más allá del maquillaje con Franco Defendi

Sean lo que quieran ser. No se limiten. Exploren todas las posibilidades que tienen a su alcance, porque no hay sueños pequeños. Tal vez haya sueños que cuesten un poco más de trabajo materializar por las circunstancias externas, pero si le ponen propósito, siempre se pueden lograr.

Porque cuando unimos el propósito con el deseo, creamos algo muy poderoso que el universo escucha, y entonces todo empieza a alinearse para llevarte por ese camino.

Definitivamente, todo lo que he logrado no ha sido solo. Siempre he estado acompañado, primero por mi familia y amistades, que ya considero parte de mi familia, y también por grandes maestros de vida. De cada uno he aprendido desde lo más simple, como usar una escoba, hasta cosas enormes. Y sigo encontrando personas en el camino que me inspiran.