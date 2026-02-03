¿Huevos rojos o blancos? Lo que debes saber antes de comprar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El huevo es uno de los alimentos más consumidos en México y también uno de los más completos: aporta proteínas, grasas saludables, vitaminas y es una opción accesible para millones de familias.

Además de su valor nutricional, es protagonista en desayunos, comidas, postres, e incluso en productos de belleza. Por todo esto, se le considera un verdadero superalimento, clave en la alimentación diaria.

La clara del huevo es rica en albúmina, una proteína de alta calidad biológica, mientras que la yema aporta hierro, lecitina, azufre y vitaminas A, B, D y E. Aunque contiene colesterol, su consumo moderado no representa un riesgo para la mayoría de las personas, según expertos.

De hecho, el huevo puede ser una alternativa a la carne o al pescado, pues es fácil de preparar, digerir y combinar con otros alimentos.