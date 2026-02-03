¿Huevos rojos o blancos? Lo que debes saber antes de comprar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El huevo es uno de los alimentos más consumidos en México y también uno de los más completos: aporta proteínas, grasas saludables, vitaminas y es una opción accesible para millones de familias.
Además de su valor nutricional, es protagonista en desayunos, comidas, postres, e incluso en productos de belleza. Por todo esto, se le considera un verdadero superalimento, clave en la alimentación diaria.
La clara del huevo es rica en albúmina, una proteína de alta calidad biológica, mientras que la yema aporta hierro, lecitina, azufre y vitaminas A, B, D y E. Aunque contiene colesterol, su consumo moderado no representa un riesgo para la mayoría de las personas, según expertos.
De hecho, el huevo puede ser una alternativa a la carne o al pescado, pues es fácil de preparar, digerir y combinar con otros alimentos.
Paquete de 12 piezas: mínimo $39.90, máximo $49.90, promedio $44.02
Paquete de 18 piezas: mínimo $41.00, máximo $65.00, promedio $54.82
¿Sube el colesterol? No en personas sanas; sus grasas incluso tienen efecto protector.
¿El huevo rojo es mejor? Falso. El color del cascarón no afecta su valor nutricional.
¿Se debe lavar? No. El cascarón tiene una capa protectora llamada cutícula; lo mejor es limpiarlo con un paño seco.
¿Solo comer claras? No es lo ideal, pues yema y clara aportan nutrientes distintos.
Tips para consumirlo de forma segura
Consúmelo siempre cocido
Guárdalo en refrigeración
Verifica que no tenga fisuras
Lávate las manos después de manipularlo
Sírvelo poco después de cocinarlo
RPO