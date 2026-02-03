Estilo de Vida

¿Huevos rojos o blancos? Lo que debes saber antes de comprar

En México se consumen 24.4 kg de huevo por persona al año
El huevo aporta proteínas, grasas saludables y múltiples vitaminas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El huevo es uno de los alimentos más consumidos en México y también uno de los más completos: aporta proteínas, grasas saludables, vitaminas y es una opción accesible para millones de familias.

Además de su valor nutricional, es protagonista en desayunos, comidas, postres, e incluso en productos de belleza. Por todo esto, se le considera un verdadero superalimento, clave en la alimentación diaria.

La clara del huevo es rica en albúmina, una proteína de alta calidad biológica, mientras que la yema aporta hierro, lecitina, azufre y vitaminas A, B, D y E. Aunque contiene colesterol, su consumo moderado no representa un riesgo para la mayoría de las personas, según expertos.

De hecho, el huevo puede ser una alternativa a la carne o al pescado, pues es fácil de preparar, digerir y combinar con otros alimentos.

De acuerdo con datos del programa “Quién es Quién en los Precios” de Profeco, durante la primera semana de enero de 2026, en Morelia, los precios fueron:

  • Paquete de 12 piezas: mínimo $39.90, máximo $49.90, promedio $44.02

  • Paquete de 18 piezas: mínimo $41.00, máximo $65.00, promedio $54.82

Mitos y verdades sobre el huevo

  • ¿Sube el colesterol? No en personas sanas; sus grasas incluso tienen efecto protector.

  • ¿El huevo rojo es mejor? Falso. El color del cascarón no afecta su valor nutricional.

  • ¿Se debe lavar? No. El cascarón tiene una capa protectora llamada cutícula; lo mejor es limpiarlo con un paño seco.

  • ¿Solo comer claras? No es lo ideal, pues yema y clara aportan nutrientes distintos.

Tips para consumirlo de forma segura

  • Consúmelo siempre cocido

  • Guárdalo en refrigeración

  • Verifica que no tenga fisuras

  • Lávate las manos después de manipularlo

  • Sírvelo poco después de cocinarlo

