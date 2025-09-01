¿Hot cakes en el desayuno? Estas son las marcas más confiables

1. Great Value (Walmart):

Cumple con todos los requerimientos de información, etiqueta y nutrición. Es una de las opciones más accesibles para el bolsillo, sin sacrificar calidad.

2. Granvita:

Destaca por mantener niveles bajos de grasa y azúcar, además de ofrecer un producto estable en su presentación y precio.

3. Tres Estrellas Tradicionales:

Un clásico mexicano que se posiciona como una opción confiable por su calidad, precio y cumplimiento normativo.

Aunque las harinas para hot cakes aportan carbohidratos, fuente principal de energía en las mañanas, no todas son iguales. Las versiones refinadas pueden elevar rápidamente los niveles de glucosa, lo que representa un riesgo para personas con diabetes o síndrome metabólico.

Algunas marcas también incluyen exceso de azúcar, colorantes o aditivos que no suman beneficios nutricionales, pero sí elevan el contenido calórico del platillo. Además, muchos consumidores acompañan los hot cakes con jarabes, mantequilla o miel, lo que aumenta aún más su densidad calórica.