Guess: una identidad, mil productos

La apertura de nuevos mercados

La marca Guess fue fundada en 1981 por los hermanos Marciano que, luego de abrir una boutique en Saint Tropez, abandonaron Francia para buscar su ‘american dream’.

Cuentan que el nombre de la marca surgió por casualidad, inspirado por el eslogan “Guess what's in our new Big Mac?” que leían todos los días yendo a la oficina.

Para mediados de 1980, Guess se había convertido en uno de los referentes de la moda juvenil y principal diseñador de texanos del mundo. Con los años y a paso lento, la marca también había diversificado su línea de productos incluyendo accesorios y perfumes.

Pero fue en 1983 cuando Guess se metió de lleno en la industria de la relojería lanzando ‘Guess Originals’, el primer reloj Guess.

La hora de Guess

Guess Originals, el primer reloj guess, no era un reloj de lujo. Este reloj fue pionero en la incorporación de diseños atrevidos: tenía esferas de colores brillantes, el sistema era de cuarzo, tenía una correa de silicona y era resistente al agua, lo que reflejaba la moda audaz y juvenil que caracterizaba a la marca en ese momento.

El primer reloj lanzado por Guess, el Originals ha dejado un impacto duradero en la historia de la marca, estableciendo un estándar entre la fusión de moda y funcionalidad en la relojería moderna, y la introdujo con éxito en la industria de los relojes de lujo como una de las marcas más valoradas.

Top 3 relojes Guess más vendidos en México

En nuestro país, la marca americana ha penetrado fuertemente en el mercado de los relojes, gracias sobre todo a tres exponentes que han sabido ganarse su lugar a fuerza de calidad, precio y estilo. Veamos cuales son.

Reloj Guess Waterfall GW0441L2. Este reloj pulsera para dama es más que un reloj, es una pieza de joyería! Con tres agujas y un mecanismo de cuarzo, este reloj ha deslumbrado a sus competidores por su delicadeza y distinción. Labrado casi enteramente en acero inoxidable dorado con gemas de circonita, consta de un brazalete de 190 mm de largo y una caja de 22 mm de diámetro con visor de cristal mineral. Además es sumergible 30 mts, lo que lo transforma en una pieza versátil además de estética.

Reloj Guess Runaway GW0603L1. Este es el segundo reloj más popular de la marca en nuestro país, es de mujer y también se destaca por ser una pieza delicada que debe ser tratada como un accesorio de joyería. A diferencia del anterior, este tiene un visor cuadrado de cristal mineral de 20 mm de diámetro. Es analógico de cuarzo con caja y correa de 190 mm de acero inoxidable, lo que le da su color gris plata. También resiste los 30 metros de profundidad al sumergirlo y al igual que el modelo waterfall, es un enorme desafío combinar este reloj con nuestro outfit para la piscina!

Reloj Guess Indy GW0636G2. El reloj Guess Indy GW0636G2 es un reloj para hombre con un diseño audaz, que a simple vista evoca algo de lo industrial del siglo XIX por sus engranajes a la vista. Su color de base negro con piezas y detalles dorados aumenta su perfil selecto y elegante. Viene con una caja cuadrada de acero inoxidable cepillado de 45 mm en tono dorado con detalles de fibra de carbono. Lo novedoso, es que incluye una circunferencia negra decorada con guilloché y complementada con detalles dorados en forma de totalizadores de fecha para el día de la semana, el mes y la hora. Pero además trae un cronógrafo multifunción y resiste 50 mts bajo el agua, lo que le agrega a este modelo un perfil algo sport más allá de ser predominantemente un reloj para vestir.

Y como extra te dejamos un reloj de alta gama que fabrica Guess, que para nosotros es el más sofisticado, pero que implica tener un presupuesto mayor a la hora de adquirirlo. Se trata del reloj de hombre Guess Phoenix GW0202G2, que tiene una caja de oro rosa en forma de tonneau, 6 agujas, movimiento de cuarzo y pulsera de silicona. Además es multifunción y puede ducharte tranquilamente con él. Sin dudas, una opción elegante para usar en muchas ocasiones.

Celebrities y modelos eligen Guess

El prestigio que ha alcanzado esta multinacional de la moda, que también fabrica y ofrece una amplia gama de calzados en más de 100 países del globo, le ha permitido contar con celebrities y modelos de primer nivel para vestir y promocionar sus productos.

La modelo y actriz Anna Nicole Smith fue una de las caras más reconocibles de Guess en la década de 1990 y su participación en las campañas publicitarias de la marca contribuyó a su popularidad.

La supermodelo alemana Claudia Schiffer también fue una referente destacada de Guess en los 90s, ayudando a consolidar el branding de la empresa.

En tiempos más recientes, la modelo Gigi Hadid ha trabajado con Guess en varias campañas, añadiendo su estilo a la marca, lo mismo que ha sucedido con la cantante Camila Cabello, que fue nombrada embajadora global de Guess en 2017, lo que la introdujo en publicidades y eventos de la marca. Otras mujeres que han promocionado alguno de todos los productos de Guess son Paris Hilton, Drew Barrymore y la argentina Valeria Mazza.

Hemos llegado al final de este artículo luego de haber hecho un recorrido por la historia de las marcas que empezaron dedicándose al diseño y confección de indumentaria textil, para luego ampliar su visión y fabricar otros productos, particularmente relojes de autor, enfocándonos en la historia de la norteamericana Guess.

Sin dudas la expansión y diversificación de las líneas de producción de las empresas es una tendencia global, pero la pregunta es: ¿consigue mantener la identidad de origen una marca que fabrica cientos de productos distintos? ¿Sigue siendo para nosotros una marca referencia al diseño del producto para la que fue concebida? Habrá que ver.