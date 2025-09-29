Estilo de Vida

¿Grasa en tu ropa favorita? Así puedes salvarla

¿Grasa en tu ropa favorita? Así puedes salvarla
Pixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las manchas de grasa son un dolor de cabeza recurrente para cualquiera: aparecen en segundos durante una comida, al cocinar o incluso en la oficina. Su naturaleza aceitosa las hace difíciles de eliminar y suele temerse que arruinen permanentemente las prendas.

Sin embargo, no todo está perdido. Existen remedios caseros y productos de uso cotidiano que permiten rescatar la ropa. De acuerdo con el portal especializado Tu Hogar.com, algunos métodos pueden marcar la diferencia si se aplican a tiempo.

Lo que nunca debes hacer

  • No intentes quitar la grasa solo con agua, primero necesitas un desengrasante.

  • Evita meter la prenda directamente a la lavadora, pues la mancha podría expandirse.

Trucos efectivos para eliminar manchas de grasa

Usa papel absorbente

Coloca una servitoalla sobre la mancha para retirar el exceso. Su poder absorbente es un primer paso sencillo y útil.

Desengrasante de cocina

El mismo producto que ayuda en la limpieza de la estufa puede salvar tu ropa. Coloca una buena cantidad sobre la mancha, deja actuar un par de minutos y después lava de manera habitual.

Detergente líquido para ropa

Aplica directamente sobre la mancha, deja reposar algunos minutos y frota con suavidad (puedes usar un cepillo de dientes). Luego enjuaga y lava como de costumbre. También funciona con jabón neutro o de trastes.

Talco, el remedio de las abuelas

Retira el exceso de grasa con una servitoalla, cubre la mancha con talco y deja actuar al menos cinco minutos. Finalmente, sacude el exceso y lava la prenda.

Con estos sencillos consejos, eliminar manchas de grasa puede dejar de ser un dolor de cabeza y convertirse en un reto fácil de ganar en casa.

Te puede interesar:
Sábanas sucias: riesgos para tu salud y cómo evitarlos
¿Grasa en tu ropa favorita? Así puedes salvarla

RPO

manchas de grasa
ropa limpia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com