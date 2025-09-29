¿Grasa en tu ropa favorita? Así puedes salvarla

Usa papel absorbente

Coloca una servitoalla sobre la mancha para retirar el exceso. Su poder absorbente es un primer paso sencillo y útil.

Desengrasante de cocina

El mismo producto que ayuda en la limpieza de la estufa puede salvar tu ropa. Coloca una buena cantidad sobre la mancha, deja actuar un par de minutos y después lava de manera habitual.

Detergente líquido para ropa

Aplica directamente sobre la mancha, deja reposar algunos minutos y frota con suavidad (puedes usar un cepillo de dientes). Luego enjuaga y lava como de costumbre. También funciona con jabón neutro o de trastes.

Talco, el remedio de las abuelas

Retira el exceso de grasa con una servitoalla, cubre la mancha con talco y deja actuar al menos cinco minutos. Finalmente, sacude el exceso y lava la prenda.