¿Grasa en tu ropa favorita? Así puedes salvarla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las manchas de grasa son un dolor de cabeza recurrente para cualquiera: aparecen en segundos durante una comida, al cocinar o incluso en la oficina. Su naturaleza aceitosa las hace difíciles de eliminar y suele temerse que arruinen permanentemente las prendas.
Sin embargo, no todo está perdido. Existen remedios caseros y productos de uso cotidiano que permiten rescatar la ropa. De acuerdo con el portal especializado Tu Hogar.com, algunos métodos pueden marcar la diferencia si se aplican a tiempo.
No intentes quitar la grasa solo con agua, primero necesitas un desengrasante.
Evita meter la prenda directamente a la lavadora, pues la mancha podría expandirse.
Usa papel absorbente
Coloca una servitoalla sobre la mancha para retirar el exceso. Su poder absorbente es un primer paso sencillo y útil.
Desengrasante de cocina
El mismo producto que ayuda en la limpieza de la estufa puede salvar tu ropa. Coloca una buena cantidad sobre la mancha, deja actuar un par de minutos y después lava de manera habitual.
Detergente líquido para ropa
Aplica directamente sobre la mancha, deja reposar algunos minutos y frota con suavidad (puedes usar un cepillo de dientes). Luego enjuaga y lava como de costumbre. También funciona con jabón neutro o de trastes.
Talco, el remedio de las abuelas
Retira el exceso de grasa con una servitoalla, cubre la mancha con talco y deja actuar al menos cinco minutos. Finalmente, sacude el exceso y lava la prenda.
RPO