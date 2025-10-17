Frijoles enlatados que Profeco no recomienda consumir

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque los frijoles son un símbolo de la gastronomía mexicana por su sabor y valor nutritivo, su versión enlatada podría no ser tan saludable como aparenta. De acuerdo con un reciente análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), diversas marcas comerciales de frijoles enlatados presentan niveles elevados de sodio, conservadores y aditivos químicos que, en exceso, pueden afectar seriamente la salud.

El estudio, publicado en la edición mensual de la Revista del Consumidor, advierte que una sola porción de frijoles enlatados puede contener entre 400 y 800 miligramos de sodio, lo que representa hasta un 35% de la ingesta diaria recomendada por organismos de salud a nivel mundial.