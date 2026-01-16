FOTOS: Así se ve el nuevo Carl’s Jr. en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cadena de comida rápida Carl’s Jr. abrirá una nueva sucursal en la capital michoacana, ubicada en plaza Las Américas, justo a un costado de Suburbia.
Este nuevo espacio cuenta con mayor área para comensales que deseen consumir en el lugar, además de una zona de auto-servicio más ágil para quienes prefieren llevar su pedido sin bajarse del vehículo.
El establecimiento pronto estará en operación y se perfila como una opción cómoda tanto para quienes buscan una salida casual con amigos como para quienes solo desean saciar un antojo rápido.
Estas son las fotos de cómo se ve a poco de que se abra:
RYE-