Fobias, quemaduras y desorientación: así reaccionan los animales a los fuegos artificiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de las celebraciones navideñas y de fin de año, aumenta el uso de pirotecnia, una práctica que no solo afecta a personas con sensibilidad auditiva, sino que provoca graves daños a los animales. Veterinarios y especialistas en comportamiento animal advierten que los fuegos artificiales generan dolor físico, miedo extremo y reacciones de estrés en diversas especies.
El uso de cohetes, petardos y tracas puede provocar en animales pérdida auditiva, ataques de pánico, taquicardias, y en casos extremos, la muerte. Su capacidad auditiva supera por mucho a la del ser humano, lo que los hace más vulnerables a los sonidos explosivos.
Un solo petardo puede emitir sonidos superiores a los 190 decibelios, mucho más que un disparo o el despegue de un avión.
Perros y gatos: sufren temblores, taquicardia, escapes, vómitos, micción involuntaria y hasta colapsos nerviosos. Muchos perros muestran síntomas similares al estrés postraumático.
Caballos: hasta un 79% muestra señales de ansiedad; el 26% sufre lesiones al intentar huir.
Aves: sufren desorientación, taquicardias y muertes súbitas. Algunas abandonan sus nidos y no logran regresar, dejando crías desamparadas.
Fauna urbana y silvestre: los efectos de las explosiones y partículas químicas afectan a animales callejeros, de campo y hasta a invertebrados.
Evita usar pirotecnia, incluso si es “moderada”.
Si tienes mascotas, habilita espacios tranquilos, con puertas y ventanas cerradas.
Sensibiliza a tu comunidad. Un solo cohete puede causar una tragedia para un animal.
