Estilo de Vida

Fobias, quemaduras y desorientación: así reaccionan los animales a los fuegos artificiales

Fobias, quemaduras y desorientación: así reaccionan los animales a los fuegos artificiales
FB/Secretaría de Salud de Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de las celebraciones navideñas y de fin de año, aumenta el uso de pirotecnia, una práctica que no solo afecta a personas con sensibilidad auditiva, sino que provoca graves daños a los animales. Veterinarios y especialistas en comportamiento animal advierten que los fuegos artificiales generan dolor físico, miedo extremo y reacciones de estrés en diversas especies.

Te puede interesar:
Tras recientes incidentes, Ayuntamiento llama a evitar la venta de pirotecnia
Fobias, quemaduras y desorientación: así reaccionan los animales a los fuegos artificiales

El uso de cohetes, petardos y tracas puede provocar en animales pérdida auditiva, ataques de pánico, taquicardias, y en casos extremos, la muerte. Su capacidad auditiva supera por mucho a la del ser humano, lo que los hace más vulnerables a los sonidos explosivos.

Un solo petardo puede emitir sonidos superiores a los 190 decibelios, mucho más que un disparo o el despegue de un avión.

Daños comunes en animales:

  • Perros y gatos: sufren temblores, taquicardia, escapes, vómitos, micción involuntaria y hasta colapsos nerviosos. Muchos perros muestran síntomas similares al estrés postraumático.

  • Caballos: hasta un 79% muestra señales de ansiedad; el 26% sufre lesiones al intentar huir.

  • Aves: sufren desorientación, taquicardias y muertes súbitas. Algunas abandonan sus nidos y no logran regresar, dejando crías desamparadas.

  • Fauna urbana y silvestre: los efectos de las explosiones y partículas químicas afectan a animales callejeros, de campo y hasta a invertebrados.

Te puede interesar:
¿Haces fogatas en la calle? En Morelia, podrías enfrentarte a multas de hasta $2 mil o trabajo comunitario
Fobias, quemaduras y desorientación: así reaccionan los animales a los fuegos artificiales

¿Qué puedes hacer?

  • Evita usar pirotecnia, incluso si es “moderada”.

  • Si tienes mascotas, habilita espacios tranquilos, con puertas y ventanas cerradas.

  • Sensibiliza a tu comunidad. Un solo cohete puede causar una tragedia para un animal.

BCT

animales
Fuegos Artificiales
Pirotecnia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com