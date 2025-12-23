Fobias, quemaduras y desorientación: así reaccionan los animales a los fuegos artificiales

El uso de cohetes, petardos y tracas puede provocar en animales pérdida auditiva, ataques de pánico, taquicardias, y en casos extremos, la muerte. Su capacidad auditiva supera por mucho a la del ser humano, lo que los hace más vulnerables a los sonidos explosivos.

Un solo petardo puede emitir sonidos superiores a los 190 decibelios, mucho más que un disparo o el despegue de un avión.

Daños comunes en animales: