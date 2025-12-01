¿Flor navideña en tu taza? Riesgos y beneficios del té de nochebuena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante siglos, la flor de nochebuena ha sido apreciada por su valor ornamental en las festividades decembrinas, pero también se ha utilizado de forma tradicional en infusiones para tratar diversos malestares. Aunque en algunos círculos se promueve su uso como remedio natural, autoridades de salud y expertos en herbolaria advierten que debe ser consumida con precaución debido a sus posibles efectos adversos.

Entre los beneficios atribuidos en la medicina tradicional, el té de nochebuena se ha empleado para aliviar síntomas respiratorios como tos o dolor de garganta. También se le han asociado propiedades para mejorar la digestión, regular el ciclo menstrual o estimular la lactancia.

Sin embargo, estos usos no están respaldados por evidencia científica concluyente, y organismos oficiales como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) advierten que estos beneficios forman parte del conocimiento popular, no de recomendaciones clínicas universales. Además, el látex de la planta (su savia) puede causar reacciones alérgicas si entra en contacto con la piel, y su consumo excesivo podría provocar irritación estomacal, náuseas o diarrea.

Los riesgos identificados incluyen:

Irritación digestiva por ingesta excesiva.

Reacciones cutáneas por contacto con la savia.

Toxicidad en mascotas y niños pequeños.

Contraindicaciones en mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas.

Si decides consumir té de nochebuena, toma en cuenta estas recomendaciones: