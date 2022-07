Festival del Taco Gourmet llega al Best Western Plus Posada de Don Vasco

Los tacos serán agregados a la carta del Best Western Plus Posada de Don Vasco, para el deguste de los visitantes y huéspedes, así como para consentirlos y superar sus expectativas, compartió el director general de cuatro hoteles de la cadena, Julio Rodríguez, entre ellos el del Pátzcuaro y el Best Westen Plus Grand Hotel Morelia, el más importante del estado.

El directivo conversó con este diario y refirió que estos eventos se realizan al menos tres veces al año, para ofrecer variedad a los clientes, huéspedes y visitantes.

Refirió que el menú es gourmet, pero el costo no se deja fuera del alcance de sus clientes.