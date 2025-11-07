Famosa cafetería lanza vaso Bearista y estalla la locura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tierno osito de vidrio desató filas interminables, revendedores oportunistas y hasta empujones en tiendas. Se trata del nuevo vaso “Bearista”, que, a horas de su lanzamiento, se agotó en Estados Unidos… y apareció en reventa hasta en 600 dólares.
El peculiar vaso —con cuerpo de osito, gorrito de silicón y popote verde con rayas— se estrenó como parte del menú de la temporada navideña 2025, y su éxito fue inmediato. Tiene una capacidad de 20 onzas (590 ml) y se vendía originalmente en 30 dólares.
Lo que parecía una edición navideña tierna y coleccionable se convirtió en objeto de deseo extremo. En menos de un día, internet se inundó con vasos Bearista revendidos.
Sin embargo, las críticas no solo se centran en la reventa, sino en la aparente decisión de enviar solo dos o tres vasos por tienda, pese a haberlos promocionado por semanas.
RPO