Evita que tus aparatos se quemen: estos reguladores y no-breaks sí funcionan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mala elección de regulador o no-break podría costarte caro. Para ayudarte a proteger tus aparatos electrónicos ante apagones o variaciones de voltaje, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 23 productos disponibles en el mercado mexicano.

En su estudio de calidad publicado este 28 de diciembre, Profeco evaluó 11 reguladores de hasta 1500 watts y 12 no-breaks de hasta 600 watts, y reveló que algunas marcas ofrecen desempeño similar, pero con diferencias notables en precio.

¿Cuál necesitas: regulador o no-break?

Si solo necesitas mantener estable la corriente eléctrica para evitar picos o bajones de voltaje, un regulador es la opción correcta. En cambio, si lo que buscas es que tus equipos sigan funcionando cuando se va la luz, lo recomendable es un no-break.

Marcas que destacaron

Entre los reguladores, la marca Complet (México, $778) y Cyberpower (China, $1,999) obtuvieron calificación Muy Bueno (MB).

En no-breaks, Barracuda (China, $1,310) fue considerado Muy Bueno, mientras que Vica (China, $1,805) alcanzó calificación de Bueno (B).

Además, los modelos Barracuda CR2500, Smartbitt SBAVR2200 y Vica V2500 destacaron por calificar como Excelente en casi todas las pruebas.

¿Y los que reprobaron?

Algunas unidades, como Forza FVR-901M y Forza NT-511 series, tienen garantía incompleta, ya que no cumplen con lo establecido en la NOM-024-SCFI-2013: no incluyen nombre del fabricante ni domicilio donde hacer válida la garantía.

¿Qué pruebas hizo Profeco?

Los aparatos fueron sometidos a diversas pruebas técnicas, incluyendo:

Eficiencia

Tiempo de respuesta

Calentamiento

Distorsión armónica

Tiempo de autonomía (en no-breaks)

Cumplimiento con normas NOM y NMX

Por ejemplo, en la prueba de calentamiento, los modelos que solo se entibiaron y obtuvieron calificación Excelente incluyen productos de las marcas Cyberpower, Koblenz, Smartbitt, Tripp-Lite y Steren.

En no-breaks, destacaron los modelos Cyberpower CP1000AVRLCD, Complet MT805, Smartbitt SBNB1000USB, entre otros.

Recomendaciones de Profeco

Profeco recomienda comprar estos productos en comercios establecidos, exigir que se selle la garantía y fotocopiar el recibo, ya que el papel puede borrarse con el tiempo.

Los resultados completos del estudio están disponibles en la edición de diciembre de la Revista del Consumidor, que puede consultarse en línea:

👉 Estudio completo aquí

SHA