Estos tenis populares no están permitidos en maratones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Te imaginas entrenar durante meses, viajar a la Ciudad de México, llegar puntual a tu corral de salida en el maratón… y que te digan que tus tenis no están permitidos? Aunque parezca exagerado, esta situación ya está ocurriendo entre corredores élite y amateurs competitivos.

La causa: una serie de reglas impuestas por World Athletics para garantizar la equidad deportiva tras la aparición de los llamados "super shoes", modelos con tecnología avanzada que ofrecían mejoras significativas en el rendimiento, como placas de carbono y suelas ultra gruesas.