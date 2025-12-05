Estos son los enjuagues bucales top, según Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Eliminar el mal aliento, prevenir la caries y fortalecer la sonrisa es posible con algo tan sencillo como un buen enjuague bucal. Pero… ¿cuál elegir entre tantas opciones en el mercado? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene la respuesta.
A través de un estudio publicado en la Revista del Consumidor, Profeco evaluó 23 enjuagues de circulación nacional para determinar cuáles cumplen realmente con lo que prometen. Los criterios fueron estrictos: desde su contenido de flúor y eficiencia antimicrobiana, hasta su precio por uso recomendado y país de origen.
Los mejores evaluados incluyen marcas reconocidas como Astringosol, Colgate Plax y Listerine, todas con presentaciones enfocadas en frescura, blanqueamiento, defensa contra sarro y acción nocturna.
Astringosol Ice Complete
Colgate Plax Menta Fresh Mint
Listerine Freshmint Antiséptico
Colgate Plax Overnight
Listerine Anti-Sarro Advanced
Equate antiséptico sabor menta
Estos productos no sólo refrescan el aliento, sino que también ofrecen ingredientes activos con beneficios concretos como el fortalecimiento del esmalte dental, la reducción de placa bacteriana o la protección de encías.
Y aunque un enjuague eficaz es una poderosa herramienta, los especialistas subrayan que no sustituye el cepillado ni el uso del hilo dental. Lo ideal es integrarlo como un complemento en la rutina diaria, sobre todo en personas con alta susceptibilidad a infecciones bucales o caries.
