Estos son los enjuagues bucales top, según Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Eliminar el mal aliento, prevenir la caries y fortalecer la sonrisa es posible con algo tan sencillo como un buen enjuague bucal. Pero… ¿cuál elegir entre tantas opciones en el mercado? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene la respuesta.

A través de un estudio publicado en la Revista del Consumidor, Profeco evaluó 23 enjuagues de circulación nacional para determinar cuáles cumplen realmente con lo que prometen. Los criterios fueron estrictos: desde su contenido de flúor y eficiencia antimicrobiana, hasta su precio por uso recomendado y país de origen.