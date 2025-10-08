Estos son los detergentes más poderosos, según Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elegir el detergente ideal para mantener la ropa limpia, sin desgaste y con colores vivos puede parecer una tarea menor, pero representa una decisión cotidiana que impacta en el bolsillo y la durabilidad de las prendas. Para facilitar esta elección, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó los resultados de su más reciente estudio comparativo sobre detergentes, publicado en la edición de octubre 2025 de la Revista del Consumidor.

En el análisis se evaluaron 49 marcas de detergentes disponibles en el mercado mexicano, incluyendo versiones en polvo para ropa blanca, de color y multiusos.