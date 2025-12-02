Esto pasa en tu cuerpo si tomas vinagre de manzana en ayunas

Controla la glucosa:

El vinagre de manzana puede mejorar la sensibilidad a la insulina y evitar picos de azúcar después de las comidas, lo cual es clave para personas con diabetes tipo 2 o con resistencia a la insulina. La clave está en su contenido de fibra y su efecto en la absorción de carbohidratos.

Aliado para perder peso:

La pectina y los polifenoles presentes en este vinagre ayudan a controlar el apetito y a reducir la inflamación. Al generar una sensación de saciedad más duradera, puede ser una herramienta para quienes buscan reducir medidas sin recurrir a dietas extremas.

Digestión en equilibrio:

Beber una mezcla diluida en agua antes del desayuno puede preparar al estómago para una mejor digestión. Gracias a sus ácidos naturales, el vinagre mejora el entorno gástrico, reduce la sensación de pesadez y estimula la producción de enzimas digestivas.