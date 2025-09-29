Este es el té con más cafeína, según Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El té es una de las bebidas más populares del mundo, y en México muchas personas lo consumen a diario para acompañar el desayuno o como un hábito saludable. Sin embargo, no todos saben que algunas marcas contienen más cafeína que una taza de café, lo que podría generar efectos secundarios como ansiedad o insomnio si se consume en exceso.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó recientemente un estudio en su Revista del Consumidor, donde analizó distintas marcas de té vendidas en el país. El estudio evaluó el contenido de cafeína en una taza de 200 mililitros preparada con un sobre individual, además de otros aspectos como información al consumidor y denominación.

Aunque el té es conocido por sus antioxidantes y beneficios para el corazón, el cerebro y la longevidad, también contiene compuestos bioactivos como catequinas y flavonoides. Su consumo excesivo puede provocar acidez, náuseas, palpitaciones, y afectar la calidad del sueño.