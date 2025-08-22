Estilo de Vida

Este es el mejor queso Oaxaca en México, según Profeco

Profeco analizó 30 marcas de queso Oaxaca y encontró diferencias críticas entre queso auténtico e imitaciones
Alpura, Los Volcanes y Lala encabezan la lista de mejores quesos según el estudio
Alpura, Los Volcanes y Lala encabezan la lista de mejores quesos según el estudioDepositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El queso Oaxaca, también conocido como quesillo en algunas regiones del país, no solo es un ícono gastronómico nacional, sino uno de los productos más consumidos en las mesas mexicanas. Su textura fibrosa y elástica, parecida a la del mozzarella, lo convierte en ingrediente favorito de quesadillas, empanadas, tacos y guisos cotidianos.

Consciente de su relevancia en la dieta de las familias mexicanas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un exhaustivo estudio de calidad para evaluar cuáles marcas ofrecen verdaderamente queso y cuáles solo presentan una imitación.

A través de su laboratorio, la dependencia evaluó 30 marcas de queso Oaxaca, 8 imitaciones y 3 versiones reducidas en grasa. El análisis incluyó:

  • Información al consumidor

  • Grasa total

  • Humedad

  • Aporte calórico

  • Contenido de sodio

Además, se revisó si los productos indicaban en su etiquetado si eran imitaciones, tal como exige la legislación mexicana. Varias marcas que se venden a granel carecen de datos del fabricante, por lo que la Profeco emitió observaciones sobre su venta.

Las mejores marcas de Queso Oaxaca en el mercado mexicano

  • Alpura: Mayor contenido de proteína, menor cantidad de almidones y bajo en grasa.

  • Los Volcanes: Buena relación calidad-precio y elaborado con leche pura de vaca.

  • Lala: Bajo contenido de grasa.

  • La Villita: Excelente balance entre precio y calidad.

Te puede interesar:
Rare Beauty, de Selena Gomez, lanza brillo labial de Tajín
Alpura, Los Volcanes y Lala encabezan la lista de mejores quesos según el estudio

RPO

Profeco
queso Oaxaca

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com