Este es el mejor queso Oaxaca en México, según Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El queso Oaxaca, también conocido como quesillo en algunas regiones del país, no solo es un ícono gastronómico nacional, sino uno de los productos más consumidos en las mesas mexicanas. Su textura fibrosa y elástica, parecida a la del mozzarella, lo convierte en ingrediente favorito de quesadillas, empanadas, tacos y guisos cotidianos.
Consciente de su relevancia en la dieta de las familias mexicanas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un exhaustivo estudio de calidad para evaluar cuáles marcas ofrecen verdaderamente queso y cuáles solo presentan una imitación.
Además, se revisó si los productos indicaban en su etiquetado si eran imitaciones, tal como exige la legislación mexicana. Varias marcas que se venden a granel carecen de datos del fabricante, por lo que la Profeco emitió observaciones sobre su venta.
Alpura: Mayor contenido de proteína, menor cantidad de almidones y bajo en grasa.
Los Volcanes: Buena relación calidad-precio y elaborado con leche pura de vaca.
Lala: Bajo contenido de grasa.
La Villita: Excelente balance entre precio y calidad.
