Estas son las pinturas que cuidan tu hogar y tu bienestar: Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha revelado cuáles son las mejores pinturas para casas mexicanas, y los resultados podrían cambiar la forma en la que ves los colores de tu entorno.

Pintar las paredes no es solo una mejora estética: puede influir directamente en tu estado de ánimo, tu salud física y emocional, e incluso en el valor económico de tu vivienda. Estudios de psicología ambiental han confirmado que el entorno doméstico tiene efectos sobre el estrés, la concentración y la calidad del sueño.

Los tonos cálidos como el amarillo o el beige fomentan la energía, la alegría y la vitalidad. Por otro lado, los colores fríos como el azul o el verde promueven la serenidad y la introspección.