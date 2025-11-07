Estas son las pinturas que cuidan tu hogar y tu bienestar: Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha revelado cuáles son las mejores pinturas para casas mexicanas, y los resultados podrían cambiar la forma en la que ves los colores de tu entorno.
Pintar las paredes no es solo una mejora estética: puede influir directamente en tu estado de ánimo, tu salud física y emocional, e incluso en el valor económico de tu vivienda. Estudios de psicología ambiental han confirmado que el entorno doméstico tiene efectos sobre el estrés, la concentración y la calidad del sueño.
Los tonos cálidos como el amarillo o el beige fomentan la energía, la alegría y la vitalidad. Por otro lado, los colores fríos como el azul o el verde promueven la serenidad y la introspección.
Contenido de sólidos
Viscosidad y pH
Índice de blancura y contraste
Rendimiento por litro
Resistencia al desgaste por tallado
Resistencia al intemperismo
Según los resultados de Profeco, estas son las marcas que obtuvieron mejor calificación:
ACUARIO
ALVAMEX
COX
GENERAL PAINT
OPTIMUS
PROMEX
VOLLER
Estas marcas no solo ofrecen buena cobertura, también están diseñadas para resistir condiciones ambientales comunes en México, como la humedad, la radiación solar y el desgaste por limpieza constante.
Desde el relajante azul para una recámara, hasta el estimulante amarillo para una cocina soleada, el color puede ser tu mejor aliado para mejorar tu calidad de vida.
RPO