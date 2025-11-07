Estilo de Vida

Estas son las pinturas que cuidan tu hogar y tu bienestar: Profeco

Estas son las pinturas que cuidan tu hogar y tu bienestar: Profeco
Pixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha revelado cuáles son las mejores pinturas para casas mexicanas, y los resultados podrían cambiar la forma en la que ves los colores de tu entorno.

Pintar las paredes no es solo una mejora estética: puede influir directamente en tu estado de ánimo, tu salud física y emocional, e incluso en el valor económico de tu vivienda. Estudios de psicología ambiental han confirmado que el entorno doméstico tiene efectos sobre el estrés, la concentración y la calidad del sueño.

Los tonos cálidos como el amarillo o el beige fomentan la energía, la alegría y la vitalidad. Por otro lado, los colores fríos como el azul o el verde promueven la serenidad y la introspección.

Para ayudar al consumidor mexicano a tomar decisiones informadas, Profeco evaluó diversas marcas de pintura con base en criterios como:

  1. Contenido de sólidos

  2. Viscosidad y pH

  3. Índice de blancura y contraste

  4. Rendimiento por litro

  5. Resistencia al desgaste por tallado

  6. Resistencia al intemperismo

Según los resultados de Profeco, estas son las marcas que obtuvieron mejor calificación:

  • ACUARIO

  • ALVAMEX

  • COX

  • GENERAL PAINT

  • OPTIMUS

  • PROMEX

  • VOLLER

Estas marcas no solo ofrecen buena cobertura, también están diseñadas para resistir condiciones ambientales comunes en México, como la humedad, la radiación solar y el desgaste por limpieza constante.

Desde el relajante azul para una recámara, hasta el estimulante amarillo para una cocina soleada, el color puede ser tu mejor aliado para mejorar tu calidad de vida.

Te puede interesar:
¿Te molestan las llamadas de publicidad? Así puedes evitarlas con el Repep de Profeco
Estas son las pinturas que cuidan tu hogar y tu bienestar: Profeco

RPO

Profeco
Pinturas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com