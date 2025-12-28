Ensalada de manzana, el toque fresco que no falta en las fiestas decembrinas
Estilo de Vida

Ensalada de manzana, el toque fresco que no falta en las fiestas decembrinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diciembre es sinónimo de cenas familiares, sabores inolvidables y tradiciones que unen. Entre romeritos, bacalao y pasta, hay un platillo que nunca falta en la mesa navideña mexicana: la ensalada de manzana, una preparación sencilla pero cargada de simbolismo, dulzura y frescura.

Este postre típico no solo se disfruta en la cena del 24 y 31 de diciembre, también representa la alegría y la unión familiar. Su sabor dulce y cremoso evoca momentos compartidos y memorias entrañables entre seres queridos.

Ingredientes del campo mexicano

La receta clásica incluye:

  • Manzana (Golden Delicious o Granny Smith)

  • Zanahoria rallada

  • Piña en trozos (opcional)

  • Nueces (de Castilla o pecanas)

  • Pasas o arándanos

  • Crema y leche condensada al gusto

Todos estos ingredientes provienen del campo mexicano y reflejan el trabajo de productores comprometidos con llevar lo mejor a las mesas en estas fechas especiales.

La preparación es muy sencilla:

  1. Lavar y picar las manzanas.

  2. Rallar la zanahoria.

  3. Mezclar con los demás ingredientes y agregar crema y leche condensada.

  4. Refrigerar y servir fría.

El resultado: un platillo versátil, económico y lleno de sabor, ideal para acompañar cualquier cena navideña o de Año Nuevo.

fiestas decembrinas
Ensalada de manzana
postres tradicionales
