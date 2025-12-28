Ensalada de manzana, el toque fresco que no falta en las fiestas decembrinas

Este postre típico no solo se disfruta en la cena del 24 y 31 de diciembre, también representa la alegría y la unión familiar. Su sabor dulce y cremoso evoca momentos compartidos y memorias entrañables entre seres queridos.

Ingredientes del campo mexicano

La receta clásica incluye:

Manzana (Golden Delicious o Granny Smith)

Zanahoria rallada

Piña en trozos (opcional)

Nueces (de Castilla o pecanas)

Pasas o arándanos

Crema y leche condensada al gusto

Todos estos ingredientes provienen del campo mexicano y reflejan el trabajo de productores comprometidos con llevar lo mejor a las mesas en estas fechas especiales.

La preparación es muy sencilla:

Lavar y picar las manzanas. Rallar la zanahoria. Mezclar con los demás ingredientes y agregar crema y leche condensada. Refrigerar y servir fría.

El resultado: un platillo versátil, económico y lleno de sabor, ideal para acompañar cualquier cena navideña o de Año Nuevo.

BCT