Ensalada de manzana, el toque fresco que no falta en las fiestas decembrinas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diciembre es sinónimo de cenas familiares, sabores inolvidables y tradiciones que unen. Entre romeritos, bacalao y pasta, hay un platillo que nunca falta en la mesa navideña mexicana: la ensalada de manzana, una preparación sencilla pero cargada de simbolismo, dulzura y frescura.
Este postre típico no solo se disfruta en la cena del 24 y 31 de diciembre, también representa la alegría y la unión familiar. Su sabor dulce y cremoso evoca momentos compartidos y memorias entrañables entre seres queridos.
Ingredientes del campo mexicano
La receta clásica incluye:
Manzana (Golden Delicious o Granny Smith)
Zanahoria rallada
Piña en trozos (opcional)
Nueces (de Castilla o pecanas)
Pasas o arándanos
Crema y leche condensada al gusto
Todos estos ingredientes provienen del campo mexicano y reflejan el trabajo de productores comprometidos con llevar lo mejor a las mesas en estas fechas especiales.
La preparación es muy sencilla:
Lavar y picar las manzanas.
Rallar la zanahoria.
Mezclar con los demás ingredientes y agregar crema y leche condensada.
Refrigerar y servir fría.
El resultado: un platillo versátil, económico y lleno de sabor, ideal para acompañar cualquier cena navideña o de Año Nuevo.
