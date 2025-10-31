¿En ramo o en maceta? Así identificas el cempasúchil auténtico mexicano

¿Cómo diferenciar el cempasúchil mexicano del chino?

Estas son las principales diferencias:

Mexicano: flores grandes, color intenso (naranja, rojo o amarillo), aroma marcado, suelen venderse en ramos y pueden alcanzar hasta dos metros de altura.

Chino: flores más pequeñas y opacas, olor leve o ausente, no germinan, su ciclo de vida es más corto.

¿Dónde comprar?

Las flores mexicanas se encuentran fácilmente en tianguis y mercados locales, mientras que las variedades importadas suelen encontrarse en supermercados y tiendas grandes.

“Elige el cempasúchil que más te guste para celebrar nuestras tradiciones y cuidar el gran trabajo del suelo de conservación”, invita Sedema en su campaña.

BCT