Empieza el año mejorando tu nutrición sin dietas extremas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de semanas de romper la rutina con comidas abundantes, postres y horarios poco regulares durante las fiestas de fin de año, muchas personas vuelven a pensar en sus metas de salud, entre ellas “comer mejor” o “bajar de peso”. Sin embargo, las dietas estrictas, las prohibiciones y los sacrificios extremos suelen dar pocos resultados y ser difíciles de mantener.

Pero ¿qué pasaría si mejorar tu alimentación o incluso bajar de peso fuera una consecuencia natural de nutrirte mejor, sin hacerlo de golpe? Una de las respuestas podría estar en un alimento sencillo, accesible y delicioso: yogur griego.