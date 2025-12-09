Ellos también sienten frío: tips para cuidar a tus mascotas este invierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de las bajas temperaturas, autoridades emitieron una serie de recomendaciones para proteger a las mascotas del frío, recordando que también son vulnerables a los cambios extremos de clima.

Entre las sugerencias más destacadas están:

Proporcionar refugio y abrigo , especialmente si viven en exteriores, asegurándose de que su casita esté elevada del suelo, sea impermeable y, de preferencia, que duerman dentro del hogar.

Evitar cortes excesivos de pelo , ya que su pelaje actúa como capa natural de protección. Para razas pequeñas o sin pelo, se recomienda el uso de suéteres adecuados.

Cuidar sus patitas , limpiándolas después de paseos, ya que el frío, la humedad o el contacto con productos como sales o anticongelantes puede dañar sus almohadillas.

Ajustar su alimentación, previa consulta con un veterinario, ya que algunas mascotas requieren más calorías para mantener su temperatura corporal en esta temporada.

El llamado es claro: ellos también sienten frío, y requieren amor, atención y protección extra durante el invierno.

"¡Abrígalos como se merecen!", concluye el mensaje difundido por autoridades capitalinas.