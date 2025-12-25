Estilo de Vida

El secreto del recalentado: por qué la comida sabe mejor al día siguiente

El reposo permite que los sabores se integren y se intensifiquen
No todos los platillos son seguros para recalentar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hay una verdad que se repite en cocinas de todo México, especialmente después de las fiestas: el platillo que ayer sobró hoy sabe mejor. No es nostalgia ni autosugestión. El recalentado, ese ritual doméstico tan subestimado, tiene explicaciones científicas, culturales y hasta emocionales que lo convierten en una experiencia distinta —y, muchas veces, superior— a la del primer día.

En cenas navideñas, el recalentado provoca una frase casi automática: “sabe más rico que ayer”. ¿Por qué ocurre? ¿Es seguro recalentar cualquier alimento? ¿Cuándo conviene hacerlo y cuándo no? Aquí te lo explicamos.

De acuerdo con especialistas en gastronomía y divulgación científica, cuando un platillo reposa, los ingredientes “conversan” entre sí: las especias, caldos y grasas se integran mejor, se reducen líquidos y los sabores se concentran. Al recalentar, el calor libera compuestos aromáticos que estaban latentes, haciendo que el gusto sea más profundo y redondo.

Por eso guisos como el mole, los estofados, los caldos o el relleno navideño suelen ganar carácter al día siguiente.

El recalentado también tiene límites. El tiempo recomendado para consumir la mayoría de los alimentos es máximo dos días después de su cocción, siempre que se hayan refrigerado correctamente. En platillos como el relleno, el margen se reduce a tres días, incluso si están congelados.

Después de ese periodo, algunas bacterias responsables de la descomposición pueden resistir el calor y provocar malestares gastrointestinales.

Alimentos que no se llevan bien con el recalentado

  • Papas: pueden favorecer el crecimiento de bacterias como la del botulismo

  • Setas y champiñones: sus proteínas se degradan; deben recalentarse arriba de 70 °C

  • Huevos: si no se cocinan bien, pueden contener salmonella

  • Arroz: al dejarse a temperatura ambiente, genera toxinas que causan vómito o diarrea

  • Comida de buffet o comprada fuera: mayor exposición a bacterias

Recalentar alimentos no sólo ayuda a reducir el desperdicio; también puede ser una forma responsable de cuidar la economía familiar y el medio ambiente. La clave está en hacerlo con higiene, respetar tiempos de refrigeración y evitar recalentar más de una vez el mismo platillo.
