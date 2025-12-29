El cascanueces, el rey de la Navidad: leyendas, cuentos y tradición

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque hoy es común verlo junto al árbol de Navidad o decorando aparadores, el cascanueces no siempre fue una figura decorativa. Su historia inicia como una herramienta utilitaria y se transforma, con el tiempo, en un símbolo navideño universal, gracias a la tradición alemana, la literatura, el ballet y el folklore europeo.

Los primeros cascanueces surgieron como instrumentos metálicos o de piedra, utilizados desde la época del Imperio romano para abrir nueces, un fruto muy consumido en Europa. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XVII, en regiones como Alemania, Austria, Italia y Suiza, que comenzaron a fabricarse modelos más complejos y ornamentados.

Según la leyenda popular, un campesino buscaba desesperadamente una forma eficiente de partir nueces y ofreció una recompensa. Fue entonces cuando un habitante de su pueblo ideó una figura con forma antropomorfa, tallada en madera, que abría nueces con la boca. Así nació el cascanueces que conocemos actualmente.

El carpintero Friedrich Wilhelm Füchtner, en 1870, fue el primero en producir los cascanueces de forma masiva. Por ello se le considera el padre de los cascanueces modernos. Hasta la fecha, la octava generación de su familia continúa con esta tradición artesanal.