Estilo de Vida

¿El café mejora tu estado de ánimo o solo te despierta?

La cafeína estimula la dopamina y puede elevar el ánimo a corto plazo
Beber demasiado café puede causar ansiedad y alterar el sueño
Beber demasiado café puede causar ansiedad y alterar el sueñoPixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuando el día se vuelve pesado y la concentración escasea, una taza de café suele aparecer como un aliado inmediato. Más allá del gusto y el ritual, especialistas explican qué tanto puede influir esta bebida en el estado de ánimo y cuándo su consumo deja de ser benéfico.

Diversos estudios han encontrado una relación entre beber café y un menor riesgo de depresión; sin embargo, los expertos aclaran que esto no significa que el café prevenga o trate este padecimiento. Su efecto, en realidad, está ligado a la cafeína y a la forma en que cada cuerpo la procesa.

La cafeína actúa como estimulante del sistema nervioso central, ayudando a sentirse más alerta y con mayor energía, especialmente por la mañana o cuando hay falta de sueño. No obstante, en consumidores habituales, esta mejora puede ser solo el alivio de los síntomas de abstinencia.

Además, personas propensas a la ansiedad, con problemas de sueño o que consumen café por la tarde-noche podrían experimentar efectos negativos. Por ello, especialistas recomiendan evitar la cafeína entre seis y 12 horas antes de dormir.

En menores de 12 años se aconseja evitar el café, mientras que adolescentes deben limitar su consumo. También se sugiere consultar con un médico si se toman ciertos medicamentos o si existen síntomas depresivos persistentes.

Te puede interesar:
La química del café: así engaña a tu cerebro para que no sientas sueño
Beber demasiado café puede causar ansiedad y alterar el sueño

RPO

Café
consumo de café

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com