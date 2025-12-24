El “año del cero”: el ritual más fuerte para atraer abundancia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el arranque de un nuevo ciclo, la promesa de estabilidad económica y equilibrio emocional vuelve a ocupar el centro de las conversaciones. De cara a 2026, la astróloga Mhoni Vidente asegura que el 1 de enero no es una fecha cualquiera: es el momento decisivo para marcar la energía con la que se enfrentará un año que, advierte, será complejo, pero lleno de oportunidades para quienes sepan prepararse.

De acuerdo con la vidente, existe un ritual de abundancia y protección que, realizado con fe desde el primer día del año, puede impactar en el trabajo, el dinero y la estabilidad del hogar durante todo 2026.

Para Mhoni Vidente, 2026 es el “año del cero”, un periodo que representa cerrar ciclos negativos, dejar atrás deudas, bloqueos y malas rachas. Bajo esta premisa, el ritual no solo apunta al dinero, sino a una limpieza integral: cuerpo, hogar y espíritu.

La astróloga sostiene que el objetivo central es asegurar trabajo, crecimiento económico y estabilidad familiar, además de protección ante envidias y malas vibras, mediante la invocación del Arcángel Miguel como guía espiritual.