El “año del cero”: el ritual más fuerte para atraer abundancia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el arranque de un nuevo ciclo, la promesa de estabilidad económica y equilibrio emocional vuelve a ocupar el centro de las conversaciones. De cara a 2026, la astróloga Mhoni Vidente asegura que el 1 de enero no es una fecha cualquiera: es el momento decisivo para marcar la energía con la que se enfrentará un año que, advierte, será complejo, pero lleno de oportunidades para quienes sepan prepararse.
De acuerdo con la vidente, existe un ritual de abundancia y protección que, realizado con fe desde el primer día del año, puede impactar en el trabajo, el dinero y la estabilidad del hogar durante todo 2026.
Para Mhoni Vidente, 2026 es el “año del cero”, un periodo que representa cerrar ciclos negativos, dejar atrás deudas, bloqueos y malas rachas. Bajo esta premisa, el ritual no solo apunta al dinero, sino a una limpieza integral: cuerpo, hogar y espíritu.
La astróloga sostiene que el objetivo central es asegurar trabajo, crecimiento económico y estabilidad familiar, además de protección ante envidias y malas vibras, mediante la invocación del Arcángel Miguel como guía espiritual.
Veladora roja
Billete de la máxima denominación disponible
Perfume personal
Loción original de siete machos
Canela en polvo
Una copa con agua
Incienso de siete machos o sándalo
Tequila, ron o mezcal
Cerillos de madera y un plato forrado con papel aluminio
Así se realiza el ritual más fuerte
El 1 de enero, el billete debe untarse con perfume personal y loción de siete machos. Con él, la persona se limpia el cuerpo tres veces, mientras reza un Padre Nuestro y un Ave María, enfocándose en manifestar estabilidad, abundancia y sorpresas positivas en el dinero.
Después, el billete se coloca dentro de la copa con agua. La veladora roja se unge con perfume, se enciende con ambas manos e invocando al Arcángel Miguel. Alrededor, se espolvorea canela como símbolo de prosperidad.
Durante cinco días consecutivos, el hogar debe limpiarse de adentro hacia afuera con loción de siete machos, mientras se reza el Salmo 91 y la veladora permanece encendida.
Al concluir el proceso, el billete se retira del agua, se deja secar y se guarda en la cartera como amuleto de abundancia durante todo el año. La loción de siete machos, afirma la vidente, debe utilizarse cada primer día de mes para reforzar la protección.
RPO