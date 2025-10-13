¿Duermes mal? La manzanilla podría cambiar tu vida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una taza de té de manzanilla contiene el poder de transformar el cuerpo desde adentro: calma el alma, alivia el estómago, mejora el sueño y, según estudios recientes, podría incluso prevenir enfermedades graves como la diabetes tipo 2 o el cáncer.

La ciencia y la sabiduría ancestral coinciden en algo: la manzanilla no es solo una planta con flores bonitas. Es un remedio natural que, tomado cada noche, actúa como un escudo silencioso para nuestra salud.

Conocida desde tiempos antiguos por sus propiedades curativas, la manzanilla —específicamente la variedad alemana (Matricaria chamomilla) y la romana (Chamaemelum nobile)— es rica en flavonoides y antioxidantes. Estos compuestos, presentes en sus pétalos blancos y su corazón dorado, actúan sobre el cuerpo como agentes antiinflamatorios, relajantes y protectores.

Diversas investigaciones, como las publicadas por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NIH), muestran que esta infusión tiene un efecto ansiolítico y sedante. Es decir, no solo ayuda a conciliar el sueño más rápido, sino que mejora su calidad y reduce los síntomas de la ansiedad.