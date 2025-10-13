Estilo de Vida

¿Duermes mal? La manzanilla podría cambiar tu vida

¿Duermes mal? La manzanilla podría cambiar tu vida
Pixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una taza de té de manzanilla contiene el poder de transformar el cuerpo desde adentro: calma el alma, alivia el estómago, mejora el sueño y, según estudios recientes, podría incluso prevenir enfermedades graves como la diabetes tipo 2 o el cáncer.

La ciencia y la sabiduría ancestral coinciden en algo: la manzanilla no es solo una planta con flores bonitas. Es un remedio natural que, tomado cada noche, actúa como un escudo silencioso para nuestra salud.

Conocida desde tiempos antiguos por sus propiedades curativas, la manzanilla —específicamente la variedad alemana (Matricaria chamomilla) y la romana (Chamaemelum nobile)— es rica en flavonoides y antioxidantes. Estos compuestos, presentes en sus pétalos blancos y su corazón dorado, actúan sobre el cuerpo como agentes antiinflamatorios, relajantes y protectores.

Diversas investigaciones, como las publicadas por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NIH), muestran que esta infusión tiene un efecto ansiolítico y sedante. Es decir, no solo ayuda a conciliar el sueño más rápido, sino que mejora su calidad y reduce los síntomas de la ansiedad.

Un estudio realizado en 2019 demostró que personas con ansiedad generalizada que bebieron té de manzanilla durante cuatro semanas presentaron una reducción significativa en sus síntomas y descansaron mejor.

Para quienes padecen de cólicos menstruales, la manzanilla también representa alivio. Según el Journal of Pharmacopuncture, su efecto antiespasmódico y calmante disminuye la inflamación abdominal y los dolores asociados al ciclo menstrual.

Después de una cena pesada, nada mejor que cerrar el día con una taza de manzanilla. Sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias ayudan a combatir malestares como gases, náuseas o úlceras, según documenta el sitio especializado Healthline.

Aunque no reemplaza ningún tratamiento médico, beber té de manzanilla dos veces al día por al menos cuatro semanas puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. Así lo reveló un estudio que documentó una mejora en la producción de insulina y en la protección de las células pancreáticas.

Gracias a su contenido de flavonoides, la manzanilla también cuida el corazón. Estos compuestos reducen el colesterol malo y previenen la acumulación de grasa en las arterias, lo que se traduce en un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Cómo preparar la taza perfecta

  • 1 litro de agua

  • Flores frescas o secas de manzanilla

  • Miel natural (opcional)

Preparación:

  1. Hierve el litro de agua.

  2. Añade las flores de manzanilla y deja hervir por 5 minutos.

  3. Retira del fuego, tapa y deja reposar 10 minutos.

  4. Cuela y sirve caliente. Endulza con miel si lo deseas.

Aunque es segura para la mayoría de las personas, se recomienda evitar la manzanilla durante el embarazo o si se tiene alergia a plantas de la familia Asteraceae (como la ambrosía o las margaritas).

Te puede interesar:
Más que energía: estos son los beneficios del café matutino
¿Duermes mal? La manzanilla podría cambiar tu vida

RPO

manzanilla

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com