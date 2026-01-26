Dormir mejor empieza en tu plato: frutas que sí funcionan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dormir bien no solo depende de apagar el celular temprano o bajar la luz antes de ir a la cama. La alimentación también juega un papel clave en la calidad del descanso. Y aunque existen suplementos y medicamentos para conciliar el sueño, la naturaleza ofrece alternativas más simples, accesibles y saludables.
Diversos estudios señalan que consumir alimentos ricos en fibra y con alto contenido de aminoácidos esenciales, como el triptófano, se asocia con una mejor calidad de sueño. Además, la alimentación influye en la producción de melatonina y serotonina, hormonas clave para regular el ciclo del descanso.
Kiwi
Aporta fibra y carotenoides
Estimula la liberación de serotonina
Mejora la calidad del sueño
Cereza ácida
Rica en melatonina natural
Alto contenido de triptófano
Ayuda a dormir más rápido y por más tiempo
Plátano
Fuente natural de magnesio
Favorece la relajación muscular
Mejora la calidad del descanso
Uvas
Contienen melatonina natural
Ayudan a combatir el insomnio
Así como hay alimentos que ayudan al descanso, también existen otros que afectan de forma negativa el ciclo del sueño.
Cafeína
Alcohol
Grasas
Exceso de carbohidratos
Proteína en exceso por la noche
RPO