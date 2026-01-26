Estilo de Vida

Dormir mejor empieza en tu plato: frutas que sí funcionan

Una dieta adecuada puede mejorar tu descanso más que cualquier pastilla
Estas frutas estimulan la melatonina y la serotonina de forma natural
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dormir bien no solo depende de apagar el celular temprano o bajar la luz antes de ir a la cama. La alimentación también juega un papel clave en la calidad del descanso. Y aunque existen suplementos y medicamentos para conciliar el sueño, la naturaleza ofrece alternativas más simples, accesibles y saludables.

Diversos estudios señalan que consumir alimentos ricos en fibra y con alto contenido de aminoácidos esenciales, como el triptófano, se asocia con una mejor calidad de sueño. Además, la alimentación influye en la producción de melatonina y serotonina, hormonas clave para regular el ciclo del descanso.

De acuerdo con fuentes como Healthline y el Jackson Health System, estas frutas destacan por sus beneficios para el sueño:

Kiwi

  • Aporta fibra y carotenoides

  • Estimula la liberación de serotonina

  • Mejora la calidad del sueño

Cereza ácida

  • Rica en melatonina natural

  • Alto contenido de triptófano

  • Ayuda a dormir más rápido y por más tiempo

Plátano

  • Fuente natural de magnesio

  • Favorece la relajación muscular

  • Mejora la calidad del descanso

Uvas

  • Contienen melatonina natural

  • Ayudan a combatir el insomnio

Así como hay alimentos que ayudan al descanso, también existen otros que afectan de forma negativa el ciclo del sueño.

  • Cafeína

  • Alcohol

  • Grasas

  • Exceso de carbohidratos

  • Proteína en exceso por la noche

Consumirlos antes de dormir puede provocar insomnio, sueño interrumpido y menor calidad de descanso.
