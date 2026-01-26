Dormir mejor empieza en tu plato: frutas que sí funcionan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dormir bien no solo depende de apagar el celular temprano o bajar la luz antes de ir a la cama. La alimentación también juega un papel clave en la calidad del descanso. Y aunque existen suplementos y medicamentos para conciliar el sueño, la naturaleza ofrece alternativas más simples, accesibles y saludables.

Diversos estudios señalan que consumir alimentos ricos en fibra y con alto contenido de aminoácidos esenciales, como el triptófano, se asocia con una mejor calidad de sueño. Además, la alimentación influye en la producción de melatonina y serotonina, hormonas clave para regular el ciclo del descanso.