Doce meses para cambiar hábitos; así apuesta Profeco por el futuro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha decidido poner el foco en lo esencial: educar para consumir mejor. A través del suplemento Consumini Profeco correspondiente a enero de 2026, la institución lanza una invitación directa a niñas, niños y familias para replantear hábitos que suelen pasar inadvertidos, pero que tienen consecuencias profundas en el entorno.

El eje central de esta estrategia es “El reto de los 12 meses responsables”, una iniciativa que propone dedicar cada mes del año a una acción concreta de consumo consciente. Elegir alimentos de temporada, reutilizar ropa y objetos, reducir envolturas, aprovechar la luz natural o distinguir entre ofertas reales y publicidad engañosa son algunas de las prácticas que Profeco busca sembrar como hábitos permanentes, no como acciones aisladas.

Lejos de un discurso abstracto, el calendario Consumini traduce la responsabilidad en gestos simples y cotidianos. “Ser responsable no solo es al comprar, sino también al desechar”, advierte el material, subrayando que el consumo inteligente empieza mucho antes de llegar a la caja y continúa incluso después de usar un producto. En ese sentido, la propuesta se construye desde el hogar y la convivencia familiar, con énfasis en la participación activa de madres, padres e hijas e hijos.

El suplemento también apuesta por el aprendizaje práctico. Un ejemplo es la guía paso a paso para crear una alcancía con cartón reciclado, una actividad que combina reciclaje, creatividad y educación financiera. Con materiales sencillos y de bajo costo, la dinámica busca que las infancias comprendan el valor del ahorro y la reutilización, mientras desarrollan habilidades manuales y conciencia ambiental.