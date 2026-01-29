Desayunar papaya; el hábito sencillo que mejora tu digestión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La papaya es una de las frutas más accesibles y completas para comenzar el día. Su alto contenido de agua, fibra y enzimas digestivas la convierten en una aliada del sistema digestivo y de la salud en general, especialmente cuando se consume en el desayuno.

De acuerdo con información de portales especializados en nutrición y salud, incluir papaya en la primera comida del día aporta energía ligera, ayuda al tránsito intestinal y fortalece el sistema inmunológico, sin sumar un exceso de calorías.

Una porción aproximada de 152 gramos aporta cerca de 59 calorías, carbohidratos naturales, fibra, pequeñas cantidades de proteína, así como vitaminas y minerales esenciales como potasio, folato y vitaminas del complejo B.

Además, es rica en carotenoides y antioxidantes como el licopeno, relacionados con la protección celular y la reducción del daño causado por los radicales libres.

Otro de sus grandes beneficios es la papaína, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas, facilitando la digestión y reduciendo la inflamación abdominal. Por esta razón, consumir papaya en ayunas puede ayudar a preparar al organismo para procesar mejor los alimentos del resto del día.