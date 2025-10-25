Día de Muertos también es para ellos: guía para tu ofrenda a mascotas fallecidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada vez más familias mexicanas honran a sus mascotas fallecidas durante el Día de Muertos, colocándoles un altar especial como muestra de cariño y respeto. Aunque es una costumbre reciente, la tradición ha cobrado fuerza y se suma al calendario espiritual de estas fechas.
De acuerdo con la creencia popular, el 27 de octubre es el día en que las almas de perros, gatos y demás animales de compañía regresan a casa, por lo que se recomienda colocar su ofrenda desde el 26 de octubre. Este gesto permite darles la bienvenida con los elementos que más amaban en vida, guiándolos de vuelta con luz, aroma y recuerdos.
Entre los elementos más comunes que deben incluirse en la ofrenda para mascotas están:
Fotografía o dibujo de la mascota, para que pueda reconocer su altar.
Comida favorita, como croquetas, premios, latas o platillos caseros.
Agua, para calmar su sed después del viaje desde el más allá.
Flores de cempasúchil, especialmente sus pétalos, que marcan el camino de regreso.
Velas o veladoras, como símbolo de luz y guía.
Juguetes, correas o collares que solía usar.
Papel picado y copal, que aportan el elemento aire y purifican el ambiente.
No se requiere un altar grande. Una mesa pequeña, una repisa o un rincón especial son suficientes para crear un espacio lleno de amor, memoria y gratitud por la compañía de nuestras mascotas.
Este altar puede mantenerse hasta el 2 de noviembre, como parte de las ofrendas generales del Día de Muertos. Más allá de una práctica simbólica, se trata de un acto de conexión emocional con aquellos compañeros fieles que alguna vez llenaron el hogar de alegría.
BCT