Día de Muertos también es para ellos: guía para tu ofrenda a mascotas fallecidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada vez más familias mexicanas honran a sus mascotas fallecidas durante el Día de Muertos, colocándoles un altar especial como muestra de cariño y respeto. Aunque es una costumbre reciente, la tradición ha cobrado fuerza y se suma al calendario espiritual de estas fechas.

De acuerdo con la creencia popular, el 27 de octubre es el día en que las almas de perros, gatos y demás animales de compañía regresan a casa, por lo que se recomienda colocar su ofrenda desde el 26 de octubre. Este gesto permite darles la bienvenida con los elementos que más amaban en vida, guiándolos de vuelta con luz, aroma y recuerdos.