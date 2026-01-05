Estilo de Vida

¿Culpa o tradición? El valor nutricional de la Rosca de Reyes

Una rebanada aporta energía y nutrientes si se consume con moderación
Tradición, economía y nutrición se encuentran en un solo pan
Tradición, economía y nutrición se encuentran en un solo panESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México las celebraciones no se improvisan: se honran. El calendario lo confirma con una sola frase —“Guadalupe-Reyes”— que resume semanas de encuentros, excesos, tradiciones y mesas llenas. En ese ritual colectivo, la Rosca de Reyes ocupa un lugar sagrado: no solo es pan, es símbolo, memoria y pretexto para volver a reunirnos.

¿Qué tan nutritiva es la Rosca de Reyes?

Tras semanas de celebraciones, no es raro que surja la culpa al pensar en calorías. Sin embargo, la Rosca de Reyes no es únicamente un exceso. También tiene un aporte nutrimental que vale la pena conocer para disfrutarla sin remordimientos.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una rebanada promedio de 100 gramos aporta alrededor de 387 calorías, 5.5 gramos de proteína, 46.8 gramos de carbohidratos y 20 gramos de azúcares. No es un súper alimento, pero tampoco un villano si se consume con moderación.

Elaborada con harina fortificada, huevo, leche, mantequilla, frutos secos y ate de membrillo, la rosca contiene vitaminas, minerales, fibra, hidratos de carbono y proteína. La harina de trigo, su ingrediente principal, aporta hierro, ácido fólico, zinc, riboflavina, niacina y tiamina, nutrientes esenciales para el organismo.

A ello se suman los adornos frutales que coronan el pan. El higo destaca por su alto contenido de fibra y antioxidantes, mientras que el membrillo favorece la digestión, fortalece el sistema inmunológico, mejora la circulación y ayuda a reducir la inflamación intestinal.

La clave está en el equilibrio. Consumida con moderación, la Rosca de Reyes puede formar parte de una alimentación consciente. Para quienes buscan cuidar su salud, se recomienda optar por versiones sin relleno y acompañarla con bebidas bajas en calorías, como café sin azúcar o té.
Te puede interesar:
Biznagas en peligro; el costo ambiental del acitrón
Tradición, economía y nutrición se encuentran en un solo pan

RPO

nutrición
Rosca de Reyes

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com