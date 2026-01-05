¿Culpa o tradición? El valor nutricional de la Rosca de Reyes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México las celebraciones no se improvisan: se honran. El calendario lo confirma con una sola frase —“Guadalupe-Reyes”— que resume semanas de encuentros, excesos, tradiciones y mesas llenas. En ese ritual colectivo, la Rosca de Reyes ocupa un lugar sagrado: no solo es pan, es símbolo, memoria y pretexto para volver a reunirnos.